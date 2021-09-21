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«Что-то нет желающих»: в городе на севере Карелии жители не пришли на субботник

Новости. Общество
10:15, 26 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В Беломорске не нашлось желающих очистить от мусора берег реки Выг.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» утром появилось тревожное сообщение о организаторов субботника, которые не смогли дождаться добровольцев, чтобы пойти и очистить берег реки Выг от мусора.

Организаторы стояли и ждали, а добровольцы все не появлялись.

«Друзья, что-то нет желающих... Мы напротив Центра занятости! Ждём!» - сообщается в «Беломорской трибуне».

Ранее администрация Беломорского района пригласила неравнодушных горожан принять участие в мероприятии, которое пройдет в рамках акции «Вода России».

И 26 сентября в 10.00 на набережной ул. Первомайская запланирована была очередная экологическая акция по очистке берега реки Выг. Неравнодушных горожан приглашали присоединиться к мероприятию.

Участникам обещали предоставить весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

Также добровольцы могли стать волонтерами акции «Вода России».

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Комментарии

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Беня
2021-09-26 13:36:07
Дык был же ж "шаббат шалом карельцы!"
А мероприятие с метлами это шабаш, шабаш и шаббат не разу не одно и то же. Надо уже как-то начать мух отличать о котлет.
А в воскресение вообще выходной :)
И вообще: мы 30 лет огромным прудом строили цивилизованный рынок. Надо было провести конкурсный отбор подрядчиков, провести закупочную процедуру и вуаля. Только перед этим надо проверить достаточность средств на соответствующей статье расходов. А они на халяву решили. Это вообще вредный атигосударственный антирыночный подход, направленный на разрушение рынка путем бесплатного демпинга и обрушение Российской экономики :) :) :)
Вася
2021-09-26 11:48:26
В бессильной ярости красные комиссары.
Кеша
2021-09-26 11:45:53
Сами чинуши почему не стали убирать мусор ? Обленились совсем .
Вася
2021-09-26 11:10:46
мы бы могли пройти по местам путина и шойгу .
Leopol'd
2021-09-26 11:09:01
Несанкционированные мероприятия, в условиях антиковидных ограничений запрещены! Организаторы - провокаторы. Не иначе наемники госдепа!
Off
2021-09-26 10:28:42
Надо Бабу Валю пригласить ..она приедет ..она же , типа, народный избранник . )))
User
2021-09-26 14:02:29
Off, так она, наверно, уже в столице, бьет поклоны володину за билетик на карусель.
Вася
2021-09-26 11:13:15
Off, Накатил, поди, с утра за здоровьице несмываемого?)
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