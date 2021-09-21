«Что-то нет желающих»: в городе на севере Карелии жители не пришли на субботник

В Беломорске не нашлось желающих очистить от мусора берег реки Выг.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» утром появилось тревожное сообщение о организаторов субботника, которые не смогли дождаться добровольцев, чтобы пойти и очистить берег реки Выг от мусора.

Организаторы стояли и ждали, а добровольцы все не появлялись.

«Друзья, что-то нет желающих... Мы напротив Центра занятости! Ждём!» - сообщается в «Беломорской трибуне».

Ранее администрация Беломорского района пригласила неравнодушных горожан принять участие в мероприятии, которое пройдет в рамках акции «Вода России».

И 26 сентября в 10.00 на набережной ул. Первомайская запланирована была очередная экологическая акция по очистке берега реки Выг. Неравнодушных горожан приглашали присоединиться к мероприятию.

Участникам обещали предоставить весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

Также добровольцы могли стать волонтерами акции «Вода России».