Что владельцы гаражей думают о возможной ликвидации гаражных кооперативов в Карелии

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии ранее предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов в том случае, если они не предоставят сведения о регистрации.

На данный момент 30 кооперативов таких сведений не предоставили. Налоговые органы не смогли подтвердить фактическое существование таких кооперативов и внесут в ЕГРЮЛ сведения о прекращении их деятельности. Исключение из реестра не позволит организациям заключать (продлевать) договоры с иными юридическими лицами и гражданами, например, на потребление электроэнергии, на аренду муниципальной собственности, земельных участков и т.п.

Представитель одного из гаражных кооперативов Александр Лычак заявил корреспонденту деловой интернет-газеты "Вести Карелии" о том, что действия ФНС по отношению к ГСК предсказуемы.

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