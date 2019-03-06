Что значит 50-летие мемориала "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы"?

В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса, пишет политолог и публицист Олег Реут.

По его словам, 28 июня 1969 года, в день 25-й годовщины освобождения столицы республики, вспыхнул Вечный огонь, доставленный из города-героя Ленинграда с Марсова поля, и состоялось торжественное открытие мемориала.

"50-летие мемориального комплекса – очередной повод обратить внимание на теорию и практику периодически проводимого пересмотра системы ценностей, во многом определяющей содержание как отечественной культуры, так и символической политики", - считает политолог.

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