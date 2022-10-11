Чудеса в Карелии: «Тут выяснилось, что не все иконы из Успенской церкви погибли в огне»

По крупицам, по одной иконе, специалисты начали находить части иконостаса сгоревшего храма в Кондопоге.

В Карелии нашли чудом уцелевшие иконы из уничтоженной огнем Успенской церкви в Кондопоге.

Так, 10 августа 2018 года — черный день для Карелии: сгорела Успенская церковь в Кондопоге. Из-за поджога был уничтожен не просто храм Успения Пресвятой Богородицы, а один из высочайших деревянных храмов России, объект культурного наследия федерального значения. Оказался полностью утрачен и уникальный иконостас, находившийся в церкви, включая иконописный потолок-небо с единственным образцом композиции «Божественная литургия» в действующей церкви. От старинного храма осталась лишь груда полусгоревших бревен. И сразу после пожара встал вопрос о восстановлении церкви.

Тогда эксперты побывали на месте сгоревшей церкви и оценили ущерб. Несмотря на то, что храм был почти полностью уничтожен огнем, остались венцы алтарного прируба и некоторые конструктивные элементы здания. По ним, а также по сохранившимся фотографиям было решено восстанавливать утраченный памятник северной архитектуры.

Как рассказала «Столице на Онего» доцент кафедры монументального искусства, руководитель художественной мастерской факультета церковных художеств Лариса Гачева, специалисты знали, что сохранилась одна икона Рождества Богородицы, из праздничного ряда церкви — в момент пожара она была на реставрации. В настоящий момент она хранится в приходе.

Где еще нашли иконы Успенской церкви, читайте здесь.