"Чумной доктор" и другие - стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске

В столице Карелии наградили участников и победителей конкурса снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске накануне состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея 2021".





Как сообщили в администрации города, на суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Возглавивший жюри председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Зорин рассказал о нелегком выборе. Тем не менее, победителями стали:

Номинация "Снежная скульптура - малый куб"



I место – "Посвящается В.П. Крапивину" (Тимина Алена, Тимина Анна, Дубровина Варвара, г. Петрозаводск);

II место – "Золотая рыбка", (Васильева Полина, Лиукконен Анастасия, Окулова Лилия, г. Кондопога);

III место – "Хранители леса" (Гетьман Мария, Филимонова Екатерина, Ченкова Юлия, г. Санкт –Петербург, г. Петрозаводск).

Номинация "Снежная скульптура большой куб"



I место – "Чумной доктор" (Хайло Александра, Горлов Сергей, Ангелов Николай, г. Петрозаводск, г. Рязань);

II место – "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград);

III место – "Встреча" (Вологжанникова Вероника, Новицкий Дмитрий, Коробов Константин, г. Мурманск).





Номинация "Ледовая скульптура"



I место – "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск);

II место – "Подводный мир" (Досшанова Эвелина, Кильцов Петр, Джафаров Али Маликаждар оглы, г. Петрозаводск);

III место – "Год быка" Поташев Сергей, Белов Игорь, Евтифеев Федор г. Архангельск, г. Екатеринбург, г. Петрозаводск).





Приз главы Петрозаводска получила работа "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск)



Выбор скульпторов – работу "Чумной доктор" – объявил директор Городского дома культуры Владимир Прикуль. Он сказал, выбор профессионального сообщества – это самый ценный приз фестиваля.



"Кубок Борея" получила работа "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград).

Напомним, что фестиваль посетила глава Петрозаводска Ирина Мирошник и напомнила гостям об обязательном ношении масок на мероприятии.