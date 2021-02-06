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"Чумной доктор" и другие - стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске

Новости. Общество
09:43, 07 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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В столице Карелии наградили участников и победителей конкурса снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске накануне состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея 2021".



 Как сообщили в администрации города, на суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Возглавивший жюри председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Зорин рассказал о нелегком выборе.  Тем не менее, победителями стали:

Номинация "Снежная скульптура - малый куб"

I место – "Посвящается В.П. Крапивину" (Тимина Алена, Тимина Анна, Дубровина Варвара, г. Петрозаводск);
II место – "Золотая рыбка", (Васильева Полина, Лиукконен Анастасия, Окулова Лилия, г. Кондопога);
III место – "Хранители леса" (Гетьман Мария, Филимонова Екатерина, Ченкова Юлия, г. Санкт –Петербург, г. Петрозаводск).

Номинация "Снежная скульптура большой куб"

I место – "Чумной доктор" (Хайло Александра, Горлов Сергей, Ангелов Николай, г. Петрозаводск, г. Рязань);
II место – "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград);
III место – "Встреча" (Вологжанникова Вероника, Новицкий Дмитрий, Коробов Константин, г. Мурманск).



 Номинация "Ледовая скульптура"

I место – "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск);
II место – "Подводный мир" (Досшанова Эвелина, Кильцов Петр, Джафаров Али Маликаждар оглы, г. Петрозаводск);
III место – "Год быка" Поташев Сергей, Белов Игорь, Евтифеев Федор г. Архангельск, г. Екатеринбург, г. Петрозаводск).



 Приз главы Петрозаводска получила работа "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск)

Выбор скульпторов – работу "Чумной доктор" – объявил директор Городского дома культуры Владимир Прикуль. Он сказал, выбор профессионального сообщества – это самый ценный приз фестиваля.

"Кубок Борея" получила работа "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград).

Напомним, что фестиваль посетила глава Петрозаводска Ирина Мирошник и напомнила гостям об обязательном ношении масок на мероприятии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сева
2021-02-07 11:11:06
Фигуры очень красивые, спасибо тем,кто несколько лет назад придумал этот конкурс!
Надеюсь хоть здесь коррупция поменьше, смету расходов бы посмотреть.....
12345
2021-02-07 12:23:15
Сева, "несколько лет" - больше двадцати уже прошло
Прошка
2021-02-07 13:00:24
12345, 20 лет это немного, быстро время летит...
Вася
2021-02-07 11:04:10
У кого перемяч в руке, у того он во рту.
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