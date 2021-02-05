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Глава Петрозаводска посетила "Гиперборею-2021" и напомнила об обязательном ношении масок (ФОТО)

Новости. Общество
13:52, 06 Февраля 2021
фото: Сергей Сыродоев/Живой Петрозаводск
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Ирина Мирошник выбрала скульптуру, которая в этом году получит приз главы города, но результаты будут объявлены только в воскресенье, сообщили в администрации Петрозаводска.

В заключительный день XX Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021" глава Петрозаводска побывала на площадках праздника, посетила ярмарку товаров местных производителей, ознакомилась с работами участников конкурса снежных и ледовых скульптур и выбрала команду-победителя, которая получит специальный приз.


фото администрации Петрозаводска

"Уровень мастерства скульпторов, безусловно, с каждым годом растет. Казалось бы, нас нечем удивить, но работы все сложнее, изящнее, ажурнее. Рада, что пандемия не помешала проведению фестиваля, а погода в этом году позволяет петрозаводчанам и гостям дольше любоваться сделанной мастерами красотой", - отметила Ирина Мирошник.

В пресс-службе администрации пояснили, что закрытие конкурса снежных и ледовых скульптур пройдет вечером, а имена победителей будут опубликованы утром в воскресенье.

Также гостям праздника напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований. Артур Парфенчиков внес 5 февраля предписал жителям Карелии во жвремя массовых мероприятий носить маски даже на улице.

Фото скульптур сделал Сергей Сыродоев, они опубдликованы в паблике "Живой Петрозаводск".

Программа "Гипербореи-2021" здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-02-06 17:16:35
А где её язык был, когда Мишустин шарился по городу?!
drug
2021-02-06 15:40:09
А почему она без маски.
Нарушила указание ПАО от 05.02.2021 г.
Кто составит протокол на МИЮ ?
Гость
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