Глава Петрозаводска посетила "Гиперборею-2021" и напомнила об обязательном ношении масок (ФОТО)

Ирина Мирошник выбрала скульптуру, которая в этом году получит приз главы города, но результаты будут объявлены только в воскресенье, сообщили в администрации Петрозаводска.

В заключительный день XX Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021" глава Петрозаводска побывала на площадках праздника, посетила ярмарку товаров местных производителей, ознакомилась с работами участников конкурса снежных и ледовых скульптур и выбрала команду-победителя, которая получит специальный приз.



фото администрации Петрозаводска

"Уровень мастерства скульпторов, безусловно, с каждым годом растет. Казалось бы, нас нечем удивить, но работы все сложнее, изящнее, ажурнее. Рада, что пандемия не помешала проведению фестиваля, а погода в этом году позволяет петрозаводчанам и гостям дольше любоваться сделанной мастерами красотой", - отметила Ирина Мирошник.

В пресс-службе администрации пояснили, что закрытие конкурса снежных и ледовых скульптур пройдет вечером, а имена победителей будут опубликованы утром в воскресенье.

Также гостям праздника напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований. Артур Парфенчиков внес 5 февраля предписал жителям Карелии во жвремя массовых мероприятий носить маски даже на улице.

Фото скульптур сделал Сергей Сыродоев, они опубдликованы в паблике "Живой Петрозаводск".

Программа "Гипербореи-2021" здесь.