Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"При проведении мероприятий на открытом воздухе теперь необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и обязательно носить маски", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 6 по 19 февраля.



Новые правила распространяются на жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы, Лоух, поселков Муезерский и Пряжа.



Также, согласно распоряжению, внесены изменения, связанные с деятельностью образовательных учреждений.

"Вузы, колледжи, техникумы могут проводить мероприятия, связанные только с основной целью деятельности этих учреждений", - пояснили в оперативном штабе.