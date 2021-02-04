Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Внедорожник в Петрозаводске пошел налево и устроил групповую аварию (ВИДЕО) 5
Сегодня 15:07
Как повлияла на Карелию отмена двух питерских "Ласточек" 2
Сегодня 09:39
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Власти Петрозаводска ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор 8
Сегодня 12:30
Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями
04.02.2021 23:30

Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице

Новости. Общество
19:26, 05 Февраля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"При проведении мероприятий на открытом воздухе теперь необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и обязательно носить маски", - говорится в сообщении.

Кроме того,  граждане в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 6 по 19 февраля.

Новые правила распространяются на жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы, Лоух, поселков Муезерский и Пряжа.

Также, согласно распоряжению, внесены изменения, связанные с деятельностью образовательных учреждений.

"Вузы, колледжи, техникумы могут проводить мероприятия, связанные только с основной целью деятельности этих учреждений", - пояснили в оперативном штабе.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-05 20:25:09

!Последний выдох господина ПЖ..." (С)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»