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Новости. Общество
19:40, 08 Января 2019
фото: INSTAGRAM.COM

Cколько зарабатывают Ольга Бузова и Ксения Бородина

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Ксения Бородина и Ольга Бузова — одни из самых успешных персон российского телевидения.

Разумеется, зарплаты телеведущих интересуют многих поклонников, ведь звезды успевают не только сниматься в нескольких шоу, но еще и вести бизнес. Так, и Ксения, и Ольга могут похвастаться своими ресторанами. Бородина открыла семейное кафе с детским клубом в конце 2018 года. Два года назад у нее уже было подобное предприятие «Фанки Фуд», но тогда ресторан просуществовал только полгода. Не так давно у ведущей появилась сеть салонов красоты. Точный доход ни Бородина, ни ее представители не разглашают, но существует уже три студии, что говорит об успешном запуске проекта, пишет StarHit.

Бузова также открыла свой ресторан и даже купила хлебозавод, чтобы радовать посетителей свежей выпечкой. Кроме того, Ольга не забывает и о продвижении собственного бренда одежды. И конечно, особенно важным для звезды стало развитие в музыкальной сфере. Каждый новый трек певицы занимает лидирующие позиции в чартах, а билеты на ее концерты раскупают в первые часы старта продаж. Только на песнях и концертах бизнес-вумен заработала около 144 миллионов рублей. Помимо выступлений в крупных залах девушка не забывает и о корпоративах, приносящих ей немалую прибыль. Часовой концерт Бузовой в праздничные дни стоил около двух миллионов рублей. Кстати о творчестве: и Ольга, и Ксения выпустили в тираж собственные книги.

Еще в 2017 году ведущие оказались на вершине списков Forbes, обойдя даже Ксению Собчак. С того момента главным источником средств для звезд стала реклама. В Instagram они часто продвигают средства по уходу за собой, салоны красоты и магазины одежды. Бородина и Бузова находятся в списке самых богатых российских знаменитостей. Их доход за год оценивают в 55 и 270 миллионов соответственно.

Российское исследовательское агентство блогеров подсчитало, что за полугодие в соцсетях прибыль каждой бизнес-леди составляет более 40 миллионов. Одна публикация в Инстаграм ведущих стоит в среднем 300 тысяч рублей.

Касательно недвижимости у Бузовой пока что только планы: она выиграла квартиру после участия в "Доме-2", но роскошный особняк, в котором она жила с бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, достался ему после развода. Цена того дома в Соловьиной роще достигала по оценкам 45 миллионов. Сейчас Ольга живет в съемной квартире, мечтая купить жилье в Москве и Испании.

Загородный дом Ксении Бородиной и Курбана Омарова обошелся паре в 18,5 миллионов. Его площадь — 216 метров. Роскошная обстановка не удивляет поклонников, учитывая вышесказанное о заработке артистки.

Эфиры на федеральных каналах, наличие малого бизнеса и участие в собственных проектах не просто поддерживают знаменитых ведущих на плаву, но и приносят им солидный доход. Деятельные девушки не раз признавались, что очень много работают ради успеха. Материальное благополучие дает им возможность творческого развития, результат которого так важен для многочисленных фанатов.

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