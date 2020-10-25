"Дачная амнистия" будет продлена: законопроект принят в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

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