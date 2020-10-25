Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 13
25.10.2020 15:18
Николай Макаров о прорыве дамбы: "С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время" 5
Сегодня 07:15
Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию 2
25.10.2020 16:06
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40
Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии 2
25.10.2020 13:46

"Дачная амнистия" будет продлена: законопроект принят в Госдуме

Новости. Общество
09:12, 26 Октября 2020
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом
23.10.2020, 12:43
Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»