Дачники на севере Карелии остались без автобусной остановки

Пенсионеры вынуждены несколько километров добираться пешком до общественного транспорта.

Жители карельского города Беломорска, владеющие дачными участками в районе деревни Матигора, остались в уходящем году без автобусной остановки. Как рассказал "Столице на Онего" один из местных садоводов Федор Лежнев, среди дачников немало пенсионеров, и чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится в соседнем поселке, им приходится идти пешком несколько километров.

По словам Лежнева, возмущенные дачники уже обращались к районным властям. Но частный перевозчик, который обслуживает это направление, так и не делает остановку возле дачных участков вблизи Матигоры.