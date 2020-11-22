Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пока власти думают, как решить проблемы с качеством питания в больницах Карелии, пациентов начнут кормить баландой 4
22.11.2020 14:38
Инициатива Шандаловича исключить статью о депутатской неприкосновенности из Конституции Карелии поддержана ВШЭ
Новое
Сегодня 11:35
Почему во время эпидемии в новогоднюю ночь лучше не пить шампанское, рассказала диетолог 1
22.11.2020 20:40
"Идет война"
Новое
Сегодня 12:12
Один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии 2
Сегодня 09:05
Водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля 1
22.11.2020 13:25

Дачники на севере Карелии остались без автобусной остановки

Новости. Общество
11:00, 23 Ноября 2020
фото: © wikipedia.org
Загрузка...

Пенсионеры вынуждены несколько километров добираться пешком до общественного транспорта.

Жители карельского города Беломорска, владеющие дачными участками в районе деревни Матигора, остались в уходящем году без автобусной остановки. Как рассказал "Столице на Онего" один из местных садоводов Федор Лежнев, среди дачников немало пенсионеров, и чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится в соседнем поселке, им приходится идти пешком несколько километров.

По словам Лежнева, возмущенные дачники уже обращались к районным властям. Но частный перевозчик, который обслуживает это направление, так и не делает остановку возле дачных участков вблизи Матигоры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2020-11-23 11:29:23
где оппозиционеры Фукс, Слабунова, Ульянов....? Почему не мутят воду?
Njkdez
2020-11-23 11:05:51
Скажите спасибо транспортному министру Карелии. В натуре молодец!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

Сегодня 12:12
Тема недели
"Идет война"
Что на самом деле происходит с заболеваемостью коронавирусом в Карелии: острые вопросы власти.
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»