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Дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:47, 23 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Виталия Садовникова/vk.com/id521807
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Пожар произошел 22 апреля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.04 пожарно-спасательные подразделения и члены добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в местечке Мартнаволок. В 19.04 пожар ликвидирован.

Дом и соседнее неэксплуатируемое строение сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что местный житель в результате несоблюдения рекомендаций и запретов поджег сухую траву – в результате чего и сгорели строения.

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