Дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 22 апреля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.04 пожарно-спасательные подразделения и члены добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в местечке Мартнаволок. В 19.04 пожар ликвидирован.





Дом и соседнее неэксплуатируемое строение сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что местный житель в результате несоблюдения рекомендаций и запретов поджег сухую траву – в результате чего и сгорели строения.