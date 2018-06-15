"Дайте водки": Сергей Шнуров написал стихотворение о повышении пенсионного возраста
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о недостижимости пенсионного возраста.
Об этом пишет "Дождь".
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может, есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.
Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
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