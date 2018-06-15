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Новости. Общество
18:40, 15 Июня 2018

"Дайте водки": Сергей Шнуров написал стихотворение о повышении пенсионного возраста

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о недостижимости пенсионного возраста.

Об этом пишет "Дождь".

Здесь нужна какая-то сноровка, 
Чтоб не забухать, не заколоться. 
Пенсионный возраст, как морковка, 
Перед осликом, что кружит у колодца. 
Не достичь его, как горизонта. 
Ты к нему, а он совсем не ближе. 
Не спасёт позитивизм Огюста Конта. 
Дайте водки и две пачки сижек. 
Пьяненький уже сижу у сквера. 
Жизнь прекрасна, хоть не умирай! 
Пенсионный возраст это вера, 
Как загробный мир, как ад и рай! 
Пенсионный возраст это идол, 
Образ, а под красками — фанера. 
Может, есть, но я давно не видел, 
Не во сне, а наяву пенсионера.

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

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