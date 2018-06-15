"Дайте водки": Сергей Шнуров написал стихотворение о повышении пенсионного возраста

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о недостижимости пенсионного возраста.

Об этом пишет "Дождь".

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками — фанера.

Может, есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.