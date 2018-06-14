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Новости. Общество
13:39, 14 Июня 2018

Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

"Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста) предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции", — цитирует РБК Медведева.

Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, и повышение пенсионного возраста "пройдет постепенно", подчеркнул премьер. "Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", — сказал глава правительства.

Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

Медведев также рассказал о компенсационных мерах в связи с повышением пенсионного возраста. Предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы (40 лет для женщин и 45 - для мужчин). Они смогут уйти на пенсию на два года раньше. Кроме того, предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы.

"Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам. Эти правила останутся без изменений в настоящий период. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста", — сказал Медведев.

Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет, заявил премьер-министр. 

Медведев подчеркнул, что для нынешних пенсионеров "никакие правила не меняются".

"Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год. Кроме того, они как и раньше будут получать все положенные им иные социальные выплаты", — добавил премьер.

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Комментарии

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User
2018-06-14 15:29:08
Грамотно дата выбрана - открытие ЧМ. На пенсии в данный момент всем нас рать! А когда дойдет, снова останется только писать письма в Спортлото. Оле-оле-оле, нас любят в Кремле!
banan
2018-06-14 14:25:48
выбрали себе царька? толи еще будет, разминайте седалища. вазелин не завезли)))
grigorjev
2018-06-14 14:14:41
Неужели есть нормальные граждане страны, которые одобрят этот плевок на нас, россиян, представителей более 100 коренных народов???
Гарик
2018-06-14 14:05:56
Американец Вот за шо я тебя уважаю так это за ум и креативность , прямо в точку . И другана его туда же . Только на нас с тобой вся надежда , в этом мире ))))
Американец
2018-06-14 13:58:58
надеюсь, что сам Медвед, до него не доживет. Понимаю, что это хорошо шоворить, но этому подпиндсонику надо сидеть рядом с Улюкаевым
Гость
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