Далай-лама раскрыл секрет, как перестать нервничать и начать жить

По мнению духовного лидера, безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду.

Далай-лама XIV заявил во время духовных учений в Риге для буддистов из России и стран Балтии, что счастье любому человеку несёт не осуществление желаний, а "покой ума", достичь которого помогут сострадание и альтруизм, пишет life.

"Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть всё больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и всё это никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум", — приводит слова далай-ламы РИА "Новости".

По словам духовного лидера тибетского буддизма, негативные эмоции, такие как зависть, злость и чувство конкуренции, "несут с собой страдание".

Ранее далай-лама прокомментировал чемпионат мира 2018 года по футболу, отметив, что наилучший подход к подобным соревнованиям — показать лучший результат, но не навредить сопернику.