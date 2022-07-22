Дама из Петербурга травмирована после ДТП в Карелии

В Карели произошла авария с участием автомобилистки из Санкт-Петербурга.

Авария произошла в пятницу, 22 июля, в Лахденпохском районе на 201 км. + 200 м. федеральной дороги А-121 «Сортавала». Автомобиль, за рулем которого находилась жительница Санкт-Петербурга, съехал с дороги. Об этом информирует ГИБДД.

По предварительным данным, 40-летняя женщина на автомобиле «Mazda» не справилась с управлением и допустила съезд с дороги. Она травмирована.