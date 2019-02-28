Дан прогноз весеннего роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает резкого роста цен на бензин в России после завершения действия соглашения правительства с нефтяными компаниями.

Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Соглашение правительства РФ с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива было заключено осенью прошлого года и действует до 31 марта 2019 года. Согласно этому документу нефтяные компании взяли на себя обязательство не повышать цены выше уровня инфляции.

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