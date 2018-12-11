Дана Борисова ищет мужа

Телеведущая Дана Борисова после лечения от алкогольной и наркотической зависимостей пришла на шоу "Давай поженимся".

После отдыха в Самуи Дана объявила, что готова к новым отношениям. Она перечислила и критерии отбора: мужчина должен быть её ровесником, без вредных привычек, финансово состоятельным. Кроме того, ему необходимо будет найти контакт с ее 11-летней дочерью Полиной от бывшего мужа Максима Аксёнова, пишет Cosmopolitan.

С этими запросами Дана стала гостьей новогоднего выпуска телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале.

Борисова рассказала в Instagram, что с радостью приняла приглашение телесвахи Ларисы Гузеевой и тщательно собиралась на съёмки: "В плане моей внешности вас ожидает море сюрпризов, надеюсь вас приятно удивить. Сумка нереальная, пусть женихи сразу видят, какими аксессуарами меня можно порадовать".