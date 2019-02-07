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Новости. Общество
20:20, 07 Февраля 2019
фото: Кадр из передачи "Давай поженимся"

Дана Борисова попросила не осуждать ее за фотосессию в храме

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Дана Борисова опубликовала в Instagram снимки, сделанные в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Звезда попросила Бога помочь ей воссоединиться с дочерью.

На фотографиях телеведущая позирует в светлом платке, белой блузе с объемными рукавами и длинной плиссированной юбке. В руке звезда держит церковную свечку. Дана рассказала, что помолилась за воссоединение с дочерью Полиной и попросила у Бога прощения за свои проступки.


Instagram

"Господи, прости меня за осуждение, даже ненарочное других, за своеволие, за недостаток любви к самым близким людям моим, столько всего происходит такого, что указывает мне на мои ошибки, недостаток смирения, здравомыслия и благоразумия. Отдаю тебя в руки твои и да будет на все воля твоя. Сходила в храм и зажгла, наконец, свечи в доме. Дай доброты и спокойствия в моем сердце и помоги нам воссоединиться с доченькой Апполинарией", – написала Борисова.

Многие подписчики осудили телеведущую за съемку в храме и молитву "напоказ", пишет Cosmopolitan.

Дану задела критика фанатов. Она дописала пост, попросив не осуждать ее и быть добрее. 

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