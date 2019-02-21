Данила Козловский надел лыжи и станцевал на камеру

Возлюбленная Данилы Козловского показала забавный танец актера на лыжах.

Данила Козловский и Ольга Зуева улетели отдыхать на горнолыжный курорт. Компанию влюбленным составили их друзья. Звездная пара активно делится отпускными кадрами в социальных сетях.

Кинорежиссер опубликовала забавное видео в Instagram Stories. На ролике Данила в черном костюме и лыжах танцует под хит I Love Rock 'n' Roll. Известный актер размахивает лыжными палками, а Ольга смеется за кадром, пишет Cosmopolitan.

Зуева также показала фото, на котором компания позирует на заснеженном склоне. Ольга, Данила и их друзья весело проводят время на курорте, катаясь на лыжах и сноубордах.

Козловский рассказал о своих приключениях перед вылетом. Актер забыл дома паспорт,но ему удалось не опоздать на самолет.

"Когда приехал в аэропорт, а паспорт с визой в прикроватной тумбочке… Но ты все-таки успел", – похвастался артист.

Данила Козловский танцует на лыжах от Вокруг•ТВ на Rutube.