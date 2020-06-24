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Данные миллионов пользователей Telegram попали в Сеть

Новости. Общество
21:40, 24 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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База данных была опубликована на одном из форумов даркнета.

На одном из форумов даркнета опубликовали базу данных, в которой содержится информация о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram, пишет РБК со ссылкой на портал "Код Дурова".

Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт. Автор материала утверждает, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в файле были обнаружены номера телефонов, включая номера сотрудников редакции. Помимо этого там были обнаружены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера. Точное число юзеров Telegram, оказавшихся в базе, пока остается неясным.

Представитель пресс-службы Telegram сообщил, что такие базы данных, как правило, содержат соответствия "номер телефона – идентификатор пользователя в Telegram". 

Вместе с тем, как заявили в пресс-службе, анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, которые были приняты компанией в конце лета 2019-го в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей из Гонконга, оказались эффективны.

"Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы – не менее 60% – содержит уже неактуальные данные", – уточнил представитель Telegram.

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