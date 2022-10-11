«Давайте не впадать в истерику»: мэр Петрозаводска против отмены празднования Нового года

Глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.
Об этом он заявил сегодня на совещании в мэрии.
По словам Любарского, предложения об отмене празднования поступают ему в соцсети.
«Никто не планирует отменять новогодние празднования. Давайте не впадать в истерику и компанейщину. Новый год праздновали даже во время Великой Отечественной войны», — сказал мэр города.
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