«Давайте не впадать в истерику»: мэр Петрозаводска против отмены празднования Нового года

Глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.

Об этом он заявил сегодня на совещании в мэрии.

По словам Любарского, предложения об отмене празднования поступают ему в соцсети.

«Никто не планирует отменять новогодние празднования. Давайте не впадать в истерику и компанейщину. Новый год праздновали даже во время Великой Отечественной войны», — сказал мэр города.