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Давайте вместе побываем в готовых квартирах жилого дома "Изумрудный" (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:03, 08 Мая 2020
фото: © Баренц Групп
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Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся жилым комплексам; на этот раз побывали в жилом доме "Изумрудный".

Жители Петрозаводска, проезжая по улице Кирова, наверняка успели заметить красоту жилого дома "Изумрудный". Монолитный дом, который состоит из четырех этапов строительства, расположился в самом центре города.

На сегодняшний день уже сдан третий этап строительства, и будущие новоселы смогут получить ключи от квартир сразу после снятия в Петрозаводске режима самоизоляции. Четвертый этап будет закончен через год – сейчас ведутся работы с коммуникациями.

Вместе с менеджером компании "Баренц Групп" Кристиной мы побывали в двух квартирах жилого дома "Изумрудный".

Двухкомнатная квартира сделана с отделкой "под ключ". Площадь квартиры - 54 квадратных метра.

Трехкомнатная квартира выполнена с чистовой отделкой. Общая площадь квартиры составляет 88 квадратных метров.

 

"Изумрудный" – это современный монолитный дом, построенный с применением передовых технологий в строительстве. В доме есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные - в нем всегда существует возможность перепланировать пространство на стадии строительства. Придомовая территория благоустроена, оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территорию озеленили крупномерными деревьями. Инфраструктура комплекса разнообразна и имеет большие преимущества. Одно из главных – это, конечно же, расположение в центре города.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Выбирая жилье в комплексе "Изумрудный", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик: ООО "Промжилстрой" – ЖД "Изумрудный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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