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Новости. Общество
15:58, 10 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

"Давыдов. Индекс": экологическая ситуация в Карелии каждый день ухудшается

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В числе проблем региона эксперты назвали вырубку лесов и cбросы грязных стоков в водоемы.

Одной из основных экологических проблем в Карелии является вырубка лесов. Такую точку зрения высказал эксперт Максим Оленичев, комментируя ситуацию в республике для аналитического сайта "Давыдов. Индекс".

"Масштабные вырубки продолжаются. На мой взгляд, нужно больше сохранять, нежели вырубать. К сожалению, здесь частная инициатива не всегда может сработать, потому что есть "черные" лесорубы, и контроль за ними довольно сложный. Нарушители пользуются этими правовыми проволочками, рубят лес и беспрепятственно его реализовывают", - отметил Оленичев.

Как утверждает "Давыдов. Индекс", экологическая ситуация в республике каждый день ухудшается. Количество сбросов загрязняющих веществ в водоемы увеличивается, а промышленные и городские стоки являются основными источниками загрязнения водоемов. 

В "Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации" общественной организации "Зеленый патруль" республика заняла 63 строчку из 85, напомнили аналитики сайта. 

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Комментарии

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Миша
2019-07-10 17:03:40
И где же у нас природоохранный прокурор , да и где республиканский ? Не пора ли Кремлю их снимать с должности за безделие и халатность в работе ? Пока не будет порядочных и принципиальных прокуроров порядка в республике не будет .
zanoza
2019-07-10 16:20:04
И чтобы жизнь нам не казалось сладкой , ещё крупные мусорные полигоны собираются строить вблизи водоёмов и населённых пунктов (Петрозаводск, Сегежа) ! Дышим глубже, скоро дышать будет нечем!
Мизантроп
2019-07-10 17:01:16
zanoza, Народ совершенно не понимает проблемы. Т.е. совсем. Просто в порядке информации: плотность населения на европейской части России составляет 36,7 чел на кв.км. Это значит, на человека приходится в среднем 0,027 кв.км. Т.е. среднее расстояние от человека до человека примерно 300 метров. А можно и по-другому: среднее растояние между соседними населенными пунктами, например, в Московской области составляет около 2,7 км.
Ну. И как исполнить пожелание "не строить свалки рядом с домами"? Это как?
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