"Давыдов. Индекс": экологическая ситуация в Карелии каждый день ухудшается

В числе проблем региона эксперты назвали вырубку лесов и cбросы грязных стоков в водоемы.

Одной из основных экологических проблем в Карелии является вырубка лесов. Такую точку зрения высказал эксперт Максим Оленичев, комментируя ситуацию в республике для аналитического сайта "Давыдов. Индекс".

"Масштабные вырубки продолжаются. На мой взгляд, нужно больше сохранять, нежели вырубать. К сожалению, здесь частная инициатива не всегда может сработать, потому что есть "черные" лесорубы, и контроль за ними довольно сложный. Нарушители пользуются этими правовыми проволочками, рубят лес и беспрепятственно его реализовывают", - отметил Оленичев.

Как утверждает "Давыдов. Индекс", экологическая ситуация в республике каждый день ухудшается. Количество сбросов загрязняющих веществ в водоемы увеличивается, а промышленные и городские стоки являются основными источниками загрязнения водоемов.

В "Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации" общественной организации "Зеленый патруль" республика заняла 63 строчку из 85, напомнили аналитики сайта.