Даже при самых благоприятных условиях Карелию в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание

Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.

Обнародованный в июне Росстатом прогноз естественного движения и миграции населения республики не дает никаких надежд на улучшение демографической ситуации в приграничном регионе даже в обозримом будущем.

Согласно этому прогнозу, в юбилейный для Карелии 2020 год естественная убыль населения, то есть превышение умерших над родившимися достигнет от 2,2 до 3,3 тысячи человек, а миграционная убыль – от 687 до 1011 человек. Однако в ближайшие полтора десятка лет выбраться из этой демографической ямы республике не удастся. По самому оптимистическому варианту развития ситуации естественная убыль населения Карелии к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.

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