Деды Морозы соберутся в Олонце осенью

"Олонецкие игры Дедов Морозов" пройдут в Карелии в конце ноября.

Фестиваль "Олонецкие игры Дедов Морозов" откроется в Олонце 30 ноября уже в 29 раз. Тема фестиваля этого года "В ожидании чуда…", пишет на своей странице в "Вконтакте" глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев.

Хозяином праздника будет карельский Морозец Паккайне. Он уже готовит для коллег испытания и сюрпризы. Его купеческий двор в городском парке Олонца распахнет свои двери и порадует интерактивной программой "Когда Паккайне был маленьким".

Гостей фестиваля ждут традиционные "Морозные заплывы" и "Морозный футбол", музыкальная сказка "Волшебство пера", мастер-классы и многое другое ждет.