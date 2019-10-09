Деды Морозы соберутся в Олонце осенью

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"Олонецкие игры Дедов Морозов" пройдут в Карелии в конце ноября.
Фестиваль "Олонецкие игры Дедов Морозов" откроется в Олонце 30 ноября уже в 29 раз. Тема фестиваля этого года "В ожидании чуда…", пишет на своей странице в "Вконтакте" глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев.
Хозяином праздника будет карельский Морозец Паккайне. Он уже готовит для коллег испытания и сюрпризы. Его купеческий двор в городском парке Олонца распахнет свои двери и порадует интерактивной программой "Когда Паккайне был маленьким".
Гостей фестиваля ждут традиционные "Морозные заплывы" и "Морозный футбол", музыкальная сказка "Волшебство пера", мастер-классы и многое другое ждет.
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