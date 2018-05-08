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Новости. Экономика
22:00, 08 Мая 2018

Дефицит специалистов в России достигнет 2,8 млн человек к 2030 году

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Кадровый кризис, который грозит мировой экономике, приведет к масштабному дефициту специалистов в России.

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый кризис, такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group, передает РБК.

По ее данным, предложение вакансий на рынке будет существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе — к 2020 году, Россия — к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают в компании.

В регионе ЕМЕА (Европа, включая Россию, Ближний Восток, Африка), по прогнозам экспертов, дефицит специалистов к 2030 году превысит 14,3 млн человек, в связи с этим экономика стран региона потеряет 1,906 трлн долларов недополученной прибыли. «Компаниям необходимо незамедлительно предпринять адекватные шаги, чтобы предотвратить кадровый кризис и тем самым защитить свое будущее», — говорит Денис Круглов, эксперт Korn Ferry Hay Group.

Россия попала в топ-3 стран по масштабам проблемы в регионе EMEA после Германии (дефицит 4,9 млн человек к 2030 году) и Великобритании (3 млн человек). По данным исследования, до 2020 года Россия не будет сталкиваться с дефицитом рабочей силы, однако к 2030 году дефицит квалифицированных кадров достигнет 2,8 млн человек, что составит 7,4% от общего числа специалистов. Потери российской экономики к 2030 году исследователи прогнозируют на уровне 297,1 млрд долларов.

"В России ситуация выглядит немного иначе, чем в среднем, — особенно остро будет ощущается нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним специальным образованием. При этом рядового производственного и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно хорошее положение по сравнению с другими странами региона", — считает Денис Круглов. Тем не менее уже сегодня в России, по данным Korn Ferry Hay Group, чувствуется кадровый дефицит по ряду специальностей, больше всего не хватает аналитиков данных, программистов, технических специалистов.

По последним данным Минтруда, на начало мая число безработных в России составляет 758,3 тыс. человек. В то же время количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, — около 1,5 млн единиц.

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