Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА
28.08.2020 21:00
Туркомплекс появится рядом с Домом композиторов в Карелии
28.08.2020 18:20
Карельские боксеры отправятся на Кубок России
28.08.2020 18:40
Заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами (ФОТО) 3
28.08.2020 18:00
В Карелии отменили особый противопожарный режим
28.08.2020 16:42

"Дефицит в Карелии эффективных управленцев – результат политики федерального центра, заинтересованного в лояльности"

Новости. Общество
12:54, 29 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Почему рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии Карелии с соседней более экономически развитой областью, рассуждает журналист Валерий Поташов.

"Очевидно, что ФЦП не оправдала тех ожиданий улучшения социально-экономического положения республики, которые были связаны с этой программой. Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия", - считает журналист нашего издания Валерий Поташов.

"Можно, конечно, опять посетовать на бывших судебных приставов, руководящих регионом последние несколько лет, но такая ситуация наблюдается в республике уже давно, а дефицит в Карелии эффективных управленцев – это во многом результат кадровой политики федерального центра, заинтересованного в первую очередь в политической лояльности российских губернаторов и их команд. Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью".

Статью Валерия Поташова "Карелия: есть ли жизнь после юбилея?" читайте в рубрике "Личное мнение".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-29 15:17:11
Кумовья работать не умеют в принципе , горазды только воровать и прислуживать главарю )) :)
zanoza
2020-08-29 14:51:16
Боком выходит региону такая лояльность.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2020 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 12
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»