"Дефицит в Карелии эффективных управленцев – результат политики федерального центра, заинтересованного в лояльности"

Почему рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии Карелии с соседней более экономически развитой областью, рассуждает журналист Валерий Поташов.

"Очевидно, что ФЦП не оправдала тех ожиданий улучшения социально-экономического положения республики, которые были связаны с этой программой. Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия", - считает журналист нашего издания Валерий Поташов.

"Можно, конечно, опять посетовать на бывших судебных приставов, руководящих регионом последние несколько лет, но такая ситуация наблюдается в республике уже давно, а дефицит в Карелии эффективных управленцев – это во многом результат кадровой политики федерального центра, заинтересованного в первую очередь в политической лояльности российских губернаторов и их команд. Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью".

Статью Валерия Поташова "Карелия: есть ли жизнь после юбилея?" читайте в рубрике "Личное мнение".