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Декларации депутатов и сенаторов в России перестанут публиковать в нынешнем году

Новости. Общество
20:30, 23 Января 2023
фото: © Анастасия Осипова

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Данные о доходах депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе с марта 2023 года.

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в комитете Госдумы по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников.

По словам источника в комитете, с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения и т. д. «То есть это будет общая статистическая информация», — говорит он. Но данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут.

Крашенинников сказал «Ведомостям», что сведения перестанут публиковать с 1 марта.

Парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей, до 1 апреля. Депутаты и сенаторы подают эти сведения в специальные комиссии соответствующей палаты парламента. Там проходит проверка полноты и достоверности сведений, а также соблюдения ограничений и запретов, которые действуют в отношении парламентариев. К примеру, им запрещено иметь счета за рубежом.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются». Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после подписания президентского указа говорил, что получил от журналистов очень много вопросов по этой теме: «И я ни на один не стал отвечать. Я ждал, когда вы прочитаете указ. Из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на территориях. Прям там нет места для какого-то двойного толкования. Его просто нужно внимательно прочитать, заметить все запятые, точки, двоеточия и т. д.».

Согласно декларациям за 2021 г., которые были опубликованы в апреле 2022 года, самым богатым сенатором стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 млрд руб. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 млрд руб.

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