890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчанин лишился более 60 тысяч рублей после просмотра интернет-магазина
13.03.2020 17:20
Возможный преступник гуляет по Петрозаводску (ФОТО)
13.03.2020 16:51
В Петрозаводске не закроют Музей военной истории 2
13.03.2020 16:43
Виктор Россыпнов назначен министром строительства Карелии 4
13.03.2020 16:07
БСМП Петрозаводска закрыта на карантин
Сегодня 10:26

Делегатам съезда карелов в Олонце измерили температуру из-за коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
13:30, 14 Марта 2020
фото: vk.com/zakon_sobranie_karelia
Загрузка...

IX съезд карелов Республики Карелия начался сегодня в Олонце с принятия мер профилактики коронавирусной инфекции.

С оживления в зале начался форум представителей титульного народа Карелии. Всем участникам съезда, включая официальных лиц, измерили температуру. Фото с профилактическими процедурами выложили в паблике Законодательного собрания Карелии, представители которого также участвуют в работе форума.

Ранее сообщалось, что участникам IX съезд карелов выдавали влажные салфетки для рук.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)
12.03.2020, 10:29
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в регионе понадобится более 3 млрд рублей

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»