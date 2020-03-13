Делегатам съезда карелов в Олонце измерили температуру из-за коронавируса (ФОТО)

IX съезд карелов Республики Карелия начался сегодня в Олонце с принятия мер профилактики коронавирусной инфекции.

С оживления в зале начался форум представителей титульного народа Карелии. Всем участникам съезда, включая официальных лиц, измерили температуру. Фото с профилактическими процедурами выложили в паблике Законодательного собрания Карелии, представители которого также участвуют в работе форума.

Ранее сообщалось, что участникам IX съезд карелов выдавали влажные салфетки для рук.