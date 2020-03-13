Делегаты съезда карелов договорились не обниматься из-за угрозы распространения коронавируса

Участникам форума представителей титульного народа Карелии предлагают влажные салфетки для рук.

Накануне проведения IX съезда карелов, который открывается сегодня в Олонце, министерство национальной и региональной политики республики объявило об ограничении посещения мероприятий форума из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для многих участников съезда это стало неожиданностью, поскольку в Карелии не выявлено ни одного заразившегося.

Однако как сообщила "Столице на Онего" один из делегатов форума Наталья Антонова, пока жестких ограничительных мер в Олонце не введено.

"Cильного контроля прямо-таки на входе не вижу, – рассказала Наталья Антонова. – Предлагают влажные салфетки для рук. Договорились не обниматься".



Наталья Антонова. Фото: Валерий Поташов

13 марта республиканское министерство по национальной и региональной политике разместило на своем официальном сайте объявление о том, что посещение мероприятий IX съезда карелов будет открыто только для заранее зарегистрированных участников форума. Но, по словам Натальи Антоновой, никакой ранней регистрации участников съезда не проводилось, и сейчас в Олонце присутствует немало должностных лиц, которых прежде в списках участников не было.