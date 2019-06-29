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Новости. Общество
16:04, 29 Июня 2019
фото: администрация Петрозаводска

Делегации из пяти городов-побратимов приехали на празднование 316-летия Петрозаводска

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Ирина Мирошник встретилась с официальными делегациями, сообщили в администрации Петрозаводска.

В эти дни в карельской столице находятся представители пяти городов-побратимов: Йоэнсуу, Алитуса, Нарвы, Эчмиадзина и Кировского района Санкт-Петербурга. Сегодня в администрации Петрозаводска состоялась официальная встреча Ирины Мирошник с представителями официальных делегаций.

"Я очень рада, что сегодня таким составом мы можем встретиться и отпраздновать 316 годовщину основания города Петрозаводска. Мы очень ценим наши побратимские связи. Рада вас видеть, как настоящих друзей, - сказала Ирина Мирошник. - У нас много конкретных дел, совместных проектов, которые оправдывают наше побратимство и говорят о том, что это необходимо. Культура, искусство, спорт, народные промыслы, экономические вопросы – все это то, ради чего мы подписываем договоры о сотрудничестве, с тем, чтобы активнее развивать наши побратимские отношения. Периодически необходимо пересматривать наши договоры и смотреть, какими еще событиями мы можем их наполнить для активизации побратимских связей".

Сегодня в торжественной обстановке состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Петрозаводском и Эчмиадзином. В ней приняли участие руководители городов Ирина Мирошник и Диана Гаспарян.


Администрация Петрозаводска

"Принимая во внимание стремление развивать взаимовыгодные дружеские связи между городом Петрозаводском и городом Эчмиадзином, движимые стремлением продолжать и развивать отношения между городами, обе договорившиеся стороны будут вносить важный вклад в дело мира, взаимопонимания, а также в дальнейшее развитие всесторонних отношений между Российской Федерацией и Арменией", - говорится в документе.

Первый договор между Петрозаводском и Эчмиадзином был подписан в 2004 году. Спустя 10 лет состоялись Дни русской культуры в Эчмиадзине и Ереване. Также в 2014 году состоялся ответный визит армянской делегации в город Петрозаводск.

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