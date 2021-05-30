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Делегация Карелии не собирается отказываться от участия в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Новости. Политика
15:41, 31 Мая 2021
фото: © fennougria.ee

Карельские активисты готовятся выступить на форуме в Эстонии в онлайн-формате.

В эстонском городе Тарту в июне пройдет VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, однако впервые с момента учреждения этого форума в его работе не примет участия Ассоциация финно-угорских народов России. Еще в апреле руководство АФУН выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

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Как сообщила «Столице на Онего», одна из делегатов конгресса от Карелии Наталья Антонова, карельские активисты намерены участвовать в его работе, несмотря на заявление АФУН.

«Мы все будем участвовать в онлайн-режиме, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции и действующих ограничений у нас нет возможности выехать в Эстонию, – рассказала Антонова. – Нас по-прежнему, согласно установленной квоте, 15 карельских делегатов, которые представлены Республикой Карелия, Тверской областью и Финляндией. Наибольшее количество из них у Карелии – девять человек, и я вхожу в их число».

По словам Натальи Антоновой, на ту часть карельской делегации, которая работает в государственных учреждениях, было оказано административное давление, поэтому национальным активистам пришлось переформатировать ее состав. В нее вошли члены общественных организаций и пенсионеры.

Читайте подробнее в статье «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».

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Комментарии

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Люди
2021-05-31 17:22:08
Куда только деньги не тратят,лишь бы не работать....
кир
2021-05-31 16:35:11
Естественно, интернациональные наши печатать иную точку зрения не хотят. Это сборище направлено, чтобы в России сделать нестабильность. Читал недавно, что организаторы хотят, чтобы в России были созданы финно-угорские государства. А нам это надо?
amez
2021-05-31 16:27:30
Разумная позиция наших карелов. Спокойная и аргументированная. Народная дипломатия явно не та сфера, где центральная власть должна "дрова ломать".
Off
2021-05-31 16:02:34
молодцы ..
кир
2021-05-31 16:24:47
Off, со справкой, тебя там только не хватало.
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