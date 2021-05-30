Делегация Карелии не собирается отказываться от участия в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Карельские активисты готовятся выступить на форуме в Эстонии в онлайн-формате.

В эстонском городе Тарту в июне пройдет VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, однако впервые с момента учреждения этого форума в его работе не примет участия Ассоциация финно-угорских народов России. Еще в апреле руководство АФУН выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

Как сообщила «Столице на Онего», одна из делегатов конгресса от Карелии Наталья Антонова, карельские активисты намерены участвовать в его работе, несмотря на заявление АФУН.

«Мы все будем участвовать в онлайн-режиме, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции и действующих ограничений у нас нет возможности выехать в Эстонию, – рассказала Антонова. – Нас по-прежнему, согласно установленной квоте, 15 карельских делегатов, которые представлены Республикой Карелия, Тверской областью и Финляндией. Наибольшее количество из них у Карелии – девять человек, и я вхожу в их число».

По словам Натальи Антоновой, на ту часть карельской делегации, которая работает в государственных учреждениях, было оказано административное давление, поэтому национальным активистам пришлось переформатировать ее состав. В нее вошли члены общественных организаций и пенсионеры.

Читайте подробнее в статье «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».