Сто лет назад власти Советской России объявили о самоуправлении Восточной Карелии

Карелам обещали автономию в составе Российской Федерации, официальный статус языка и право самим устраивать свою экономическую жизнь.

Сто лет назад власти Советской России и Финляндии заключили в эстонском городе Тарту мирный договор, который имеет непосредственное отношение к истории Республики Карелия. Договор предусматривал возвращение России Ребольской и Поросозерской волостей, в которых в тот момент находились финские войска. Кроме того, советская делегация, участвовавшая в подписании документа, выступила 14 октября 1920 года с заявлением о самоуправлении Восточной Карелии.

Это заявление закрепило право карельского населения Архангельской и Олонецкой губерний на национальное самоопределение. Правда, советская делегация отметила, что "заселенная этим населением Восточная Карелия образует автономную в своих внутренних делах область, входящую в состав российского государства на началах федерации".

"Дела, касающиеся этой области, решаются органом народного представительства, выбранным местным населением и имеющим право самообложения для нужд области, право издавать постановления, касающиеся местных нужд, а также регулировать вопросы внутреннего управления, – говорилось в заявлении советской делегации. – Местный народный язык является языком администрации, законодательства и народного просвещения. Восточно-Карельская автономная область имеет право устраивать свою экономическую жизнь согласно своим местным нуждам в соответствии c общим хозяйственным планом республики. В связи c общей реорганизацией дела военной обороны Российской Республики в Восточно-Карельской автономной области будет введена милиционная система, сводящаяся к уничтожению постоянного войска и замене его гражданскою милицией для нужд местной обороны".

В нынешней Республике Карелия столетие исторического документа официально никак не отмечается.