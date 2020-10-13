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Сто лет назад власти Советской России объявили о самоуправлении Восточной Карелии

Новости. Политика
14:44, 14 Октября 2020
фото: © Imperial War Museums
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Карелам обещали автономию в составе Российской Федерации, официальный статус языка и право самим устраивать свою экономическую жизнь.

Сто лет назад власти Советской России и Финляндии заключили в эстонском городе Тарту мирный договор, который имеет непосредственное отношение к истории Республики Карелия. Договор предусматривал возвращение России Ребольской и Поросозерской волостей, в которых в тот момент находились финские войска. Кроме того, советская делегация, участвовавшая в подписании документа, выступила 14 октября 1920 года с заявлением о самоуправлении Восточной Карелии.

Это заявление закрепило право карельского населения Архангельской и Олонецкой губерний на национальное самоопределение. Правда, советская делегация отметила, что "заселенная этим населением Восточная Карелия образует автономную в своих внутренних делах область, входящую в состав российского государства на началах федерации".

"Дела, касающиеся этой области, решаются органом народного представительства, выбранным местным населением и имеющим право самообложения для нужд области, право издавать постановления, касающиеся местных нужд, а также регулировать вопросы внутреннего управления, – говорилось в заявлении советской делегации. – Местный народный язык является языком администрации, законодательства и народного просвещения. Восточно-Карельская автономная область имеет право устраивать свою экономическую жизнь согласно своим местным нуждам в соответствии c общим хозяйственным планом республики. В связи c общей реорганизацией дела военной обороны Российской Республики в Восточно-Карельской автономной области будет введена милиционная система, сводящаяся к уничтожению постоянного войска и замене его гражданскою милицией для нужд местной обороны".

В нынешней Республике Карелия столетие исторического документа официально никак не отмечается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-10-14 15:43:16
Москва уважает только тех, кто взял оружие в руки. А так, предоставить самостоятельность какому-то региону - они не могут. Бывшим республикам Союза и то не дают спокойно жить, что уж говорить о своих. Ну а результат такой политики- вымирающий регион, массовый отъезд людей.
кир
2020-10-14 16:15:27
Dima, а чего ваши из Канады в Россию. Потом из России в Австралию. Халяву всё ищите? А ты, чего здесь маешься и от переживания жизнь себе сокращаешь?
миша
2020-10-14 15:29:47
Хорошая дата.
zanoza
2020-10-14 15:42:41
миша, это точно :)
кир
2020-10-14 15:25:45
Фигня. Где госты и технические условия на карельском языке? Нет их. Для чего редакция поместила этот материал? Смуту наводить? Поташов как раз на это заточен. :)
миша
2020-10-14 15:53:16
кир, а тебе то зачем госты на карельском? Да и вообще, в ГОСТах больше цифр. Арабских.
zanoza
2020-10-14 15:42:19
кир, Поташев правильно заточен, в отличие от тебя.
кир
2020-10-14 16:10:18
zanoza, а тебе чем и по чему надо? Подскажи. А то как бы хуже не было. :)
Off
2020-10-14 15:23:43
Периотам ..это ,как серпом по ....
кир
2020-10-14 15:31:08
Off, это тебе как серпом по яйцам, бесполезный наш.
zanoza
2020-10-14 15:10:53
Предпочитают замолчать это событие.
Ткачев
2020-10-14 16:23:49
zanoza, Плохо тебя Володимир Володимирович научил Родину любить.
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