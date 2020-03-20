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Карелы не хотят участвовать в политике, считает эксперт ООН

Новости. Политика
12:30, 21 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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В Олонецком районе Карелии независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев высказался на съезде карелов.

"Карелы не хотят участвовать в политике, – сказал Алексей Цыкарев. – Однажды мне довелось общаться с представителем одного из коренных народов Америки, и он спросил у меня, сколько в карельском движении юристов. Я сказал, что ни одного. У нас очень много филологов, языковедов, работников культуры. Мы очень много сил вкладываем в культуру и язык, но, к сожалению, у нас нет ни политиков, ни юристов. В политической системе страны сегодня участвуют только федеральные партии, которые имеют свои региональные отделения, и карелам очень тяжело через такую систему пробиться во власть".

Другой серьезный вопрос, который подняли участники дискуссии на съезде карелов в Олонце, связан с сохранением и развитием традиционной среды проживания карельского народа.

"Я думаю, что нам нужно защищать все – и леса, и озера, и язык, и наши деревни, – сказала активист Калевальского землячества в Петрозаводске Раиса Самодаева, которая была избрана председателем нового Совета уполномоченных съезда карелов. – Жизнь карелов – в деревнях. Когда закрываются почта, банки, школы, детские сады, работающее население уезжает, и в деревнях остаются одни старики. О них некому заботиться. Это нужно менять! Нужно заниматься не только языком, но и идти в политику, развивать экономику. От этого зависит наша жизнь – не только карелов, но и русских".

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-03-21 15:04:47
А где политика? Одна игра в поддавки.
кир
2020-03-21 14:43:37
Хитроватый мужичок не хочет жить в деревне и учить самобытных уму-разуму. :)
новый
2020-03-21 16:33:05
кир, Он даже не хочет жить по левому берегу реки Олонка :)
новый
2020-03-21 13:00:42
Независимый эксперт ООН :) А почему не Хэнкок ?
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