Сергей Крупин избран главой администрации Сортавальского района Карелии

На этом посту Крупин сменил многолетнего главу районной администрации Леонида Гулевича.

Как «Столице на Онего» сообщил сам Сергей Крупин, 28 ноября депутаты районного совета проголосовали за его избрание на пост главы администрации Сортавальского района.



Пока Крупин в должность не вступил, для этого необходимо, по его словам, пройти некоторые бюрократические процедуры. Сейчас официально он все еще является главой Сортавальского городского поселения.



На посту главы районной администрации он сменил Леонида Гулевича, который занимал эту должность с декабря 2009 года.



