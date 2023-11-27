Новый глава администрации Сортавальского района обратился к землякам

Во вторник, 28 числа, мэра Сортавалы Сергея Крупина избрали главой районной администрации.

Накануне, 28 ноября, избранный глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин впервые публично обратился к населению. Его слова приводит паблик мэрии райцентра.



«Я благодарен народным избранникам за их решение, а также выражаю признательность членам конкурсной комиссии под председательством заместителя главы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова, которые поддержали выдвижение моей кандидатуры.



Уверен, что сегодня наш район открывает новую главу в своей истории. Истории, которую мы будем писать все вместе. Вместе как одна команда.



Участником этой команды является каждый, кто работает на благо нашего района, нашей республики и всей нашей огромной страны.



Да, у нас могут быть споры о том, что и как надо делать, но в главном, я уверен, мы согласны — нас всех объединяет любовь к нашей земле и желание сделать жизнь на ней достойной и счастливой для каждого.



Конечно, как новый руководитель администрации Сортавальского района я рассчитываю на конструктивное и полноценное взаимодействие с депутатами районного Совета, которые должны последовательно отстаивать интересы своих избирателей.



Уверен, мы продолжим эффективную работу с председателем и депутатским корпусом Законодательного собрания республики.

Особенно важен для меня постоянный диалог с правительством и главой республики, которые на протяжение всех последних лет уделяют огромное внимание развитию Приладожья.



Уверен, все вместе мы сможем оправдать доверие наших земляков», — заявил Крупин.



Напомним, 28 ноября депутаты районного совета проголосовали за его избрание на пост главы администрации Сортавальского района.



Пока Крупин в должность не вступил, для этого необходимо, по его словам, пройти некоторые бюрократические процедуры. Сейчас официально он все еще является главой Сортавальского городского поселения.



На посту главы районной администрации он сменил Леонида Гулевича, который занимал эту должность с декабря 2009 года.







