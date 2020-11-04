Эксперт ООН по правам коренных народов напомнил депутатам парламента Карелии о Конституции

Карельский активист прокомментировал законопроект республиканских властей о предоставлении казакам земли без торгов.

Законодательная инициатива властей Карелии по предоставлению казакам земельных участков в республике без торгов вызвала удивление у независимого эксперта ООН по правам коренных народов Алексея Цыкарева. Комментируя эту инициативу, он напомнил депутатам карельского парламента, что по Конституции Карелии ее исторические особенности определяются проживанием на территории республики карелов.

"Съезд карелов каждые четыре года направляет главе и Законодательному Собранию Республики Карелия множество законодательных предложений, большинство из которых не получают должного внимания. Например, законопроект о статусе национальных муниципальных образований, который мог бы улучшить поддержку традиционного образа жизни, языка и культуры карелов и вепсов в местах их традиционного проживания. При этом государство в инициативном порядке и очень быстро решает помочь казакам с земельным вопросом", – отметил Алексей Цыкарев.

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