890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 7
04.11.2020 14:10
Ученые назвали еду, которая повышает вероятность избежать заражения коронавирусом 2
04.11.2020 20:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк 1
04.11.2020 21:40
Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился" 5
Сегодня 08:05
Землю – казакам, а что карелам? 4
Сегодня 09:34
Новую песню о Петрозаводске создали в подарок к 100-летию Карелии (ВИДЕО) 3
04.11.2020 14:24

Эксперт ООН по правам коренных народов напомнил депутатам парламента Карелии о Конституции

Новости. Политика
09:52, 05 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Карельский активист прокомментировал законопроект республиканских властей о предоставлении казакам земли без торгов.

Законодательная инициатива властей Карелии по предоставлению казакам земельных участков в республике без торгов вызвала удивление у независимого эксперта ООН по правам коренных народов Алексея Цыкарева. Комментируя эту инициативу, он напомнил депутатам карельского парламента, что по Конституции Карелии ее исторические особенности определяются проживанием на территории республики карелов.

"Съезд карелов каждые четыре года направляет главе и Законодательному Собранию Республики Карелия множество законодательных предложений, большинство из которых не получают должного внимания. Например, законопроект о статусе национальных муниципальных образований, который мог бы улучшить поддержку традиционного образа жизни, языка и культуры карелов и вепсов в местах их традиционного проживания. При этом государство в инициативном порядке и очень быстро решает помочь казакам с земельным вопросом", – отметил Алексей Цыкарев.

Читайте подробнее в материале "Землю – казакам, а что карелам?"  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Однозначно протестанутый кир
2020-11-05 11:56:18
Это Карелия, или уже скоро название поменяют: ведь карелов почти всех "извели", кому повезло в Финляндию уехали, русских ещё есть,но землю просят казаки?
Вепс
2020-11-05 11:49:11
Подскажите, где и за сколько можно записаться в казаки?
кир
2020-11-05 11:39:42
Охота деньги самобытным из Москвы получать. Не за работу. И разные ненужные надстройки содержать. :)
Mikko Merimies
2020-11-05 11:26:24
Вообще-то, "казаки - служилое сословие, имеющее заслуги, как перед Россией, так и перед православием."("Инциклопедия казачества").
миша
2020-11-05 11:17:37
Ну хоть у кого то мозги работают.
карел
2020-11-05 10:32:10
Вот цена безответственных слов и обещаний главы рэ ка , тут и до межнациональных конфликтов рукой подать .
протестанутый
2020-11-05 10:04:45
У нас заноза тоже эксперт всех времен и народов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
01.11.2020, 11:16
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Аналитика

Сегодня 09:45
Обществоведение
Перемен требуют наши глаза! 1
Власти Петрозаводска готовы продолжить наводить порядок с вывесками и наружной рекламой в городе.
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:34
Личное мнение
Землю – казакам, а что карелам? 4
Независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев о законодательной инициативе властей Карелии по предоставлению в республике земельных участков казакам без торгов.
Почему молодежь не хочет заводить детей 8
03.11.2020 11:40
"Меняют самостоятельных на послушных" 5
30.10.2020 17:33
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»