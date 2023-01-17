Делегация Карелии отправилась с бизнес-миссией в Королевство Бахрейн

Делегация региона представила экспортный и инвестиционный потенциал Карелии компаниям Аравийского полуострова. В бизнес-миссии приняли участие семь карельских компаний.

В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России поставил задачу расширять новые логистические коридоры и перспективные связи с партнерами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, напомнили в правительстве республики.

В условиях действия антироссийских санкций в 2022 году объём экспорта продукции из Карелии в другие страны вырос на 62% по сравнению с показателем 2021 года. Карельские компании стали больше ориентироваться на азиатское направление. Значительно увеличился экспорт в Китай и Иран, почти в два раза вырос экспорт в Турцию.

В рамках продолжения этой работы 27 и 28 февраля делегация Карелии совершает бизнес-миссию в Королевство Бахрейн.

Представителям делового сообщества Королевства, органов власти Манамы, компаний, которые работают во всех государствах Аравийского полуострова премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и вице-премьер Дмитрий Родионов представили экспортный и инвестиционный потенциал Карелии, рассказали о мерах поддержки инвестиционной деятельности.

Директор Корпорации развития Карелии Евгений Перов познакомил бахрейнских предпринимателей с пакетом инвестиционных проектов в самых различных сферах деятельности, которые наиболее привлекательны для иностранных инвестиций и практически гарантированно окупятся в самой ближайшей перспективе. В мероприятии принимал участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев.

Также проведены встречи между представителями карельских компаний лесопромышленного комплекса и бахрейнскими предпринимателями в сфере строительства, логистики, производства мебели, консалтинга.

По итогам проведенных переговоров Корпорацией развития и Торгово-промышленной палатой Республики Карелия подписаны 2 соглашения с бахрейнской компанией «ЛЕОКОМ», которая ведет проекты в сфере консалтинга, инвестиций, экспорта на территории деятельности Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Совет включает в себя Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн.

В целом, каждая из семи карельских компаний провела порядка десяти встреч с бахрейнскими коллегами. Уже наметились первые точки взаимного интереса не только по прямым поставкам товаров, но и по взаимодействию с целью дальнейшего экспорта товаров в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

28 февраля делегация проведет официальные встречи в Министерстве промышленности и торговли Королевства Бахрейн, Бахрейнской Торгово-промышленной палате, с Ассоциацией бизнесменов страны. Представители карельских компаний выедут на предприятия, которые готовы сотрудничать с производителями региона.