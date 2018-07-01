Дельфин-оракул предсказал победу России в матче против Испании на ЧМ по футболу

Сочинский дельфин-предсказатель Ванда выбрала команду, которая победит в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.

Из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц Ванда выбрала и принесла тренеру мячи с названием команды-хозяйки мирового первенства.

Во время Олимпиады-2014 в Сочи Ванда с 90-процентной точностью предсказывала результаты хоккейных матчей.

Встреча команд Испании и России пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 мск.