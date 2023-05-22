Дело Гашкова о смертельном ДТП в Петрозаводске вновь рассмотрят в суде

Апелляции по уголовному делу Артема Гашкова, осужденного на 9,5 лет лишения свободы за совершение ДТП с двумя погибшими, рассмотрят в Верховном суде Карелии.

Как пишет «МК в Карелии», в апелляционной жалобе обвинение требует осудить Артема Гашкова на 12 лет лишения свободы и не принимать в качестве смягчающих обстоятельств те факты, что осужденный сделал явку с повинной, а женщины, ставшие жертвами ДТП, переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Адвокат осужденного водителя Константин Кощеев настаивает, чтобы дело отправили на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Он считает приговор слишком суровым, потому что по заключению экспертизы, даже если бы Артем Гашков ехал с разрешенной в городе скоростью - 60 км/ч, он бы не смог предотвратить наезд на женщин, которые шли на «красный».

Подробнее читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».