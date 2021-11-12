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Дело обвиняемого в даче взятки хозяина ТЦ «Ягуар» Гусейна Мамедова передали другому судье

Новости. Криминал
07:15, 25 Ноября 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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В Карелии уголовное дело предпринимателя Гусейна Мамедова начала рассматривать судья Петрозаводского городского суда Марина Носова.

23 ноября судья Петрозаводского городского суда Марина Носова начала рассматривать резонансное уголовное дело предпринимателя Гусейна Мамедова, 1966 года рождения. Она сменила Екатерину Хомякову, которая в ближайшее время может перейти на работу в Верховный суд Карелии.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

На первом заседании суда после прочтения прокурором обвинительного заключения, судья Марина Носова спросила Гусейна Мамедова, признает ли он свою вину. Коммерсант ответил, что полностью признает и раскаивается. После этого судом были исследованы письменные материалы дела и на этом судебное заседание закончилось. Продолжение процесса запланировано на 15 декабря.

Защищает Гусейна Мамедова адвокат Павел Гравченков, гособвинитель – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Карелии Максим Геньба.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-11-25 10:28:30
Деньги свидетель не взял,а от армии откосил? Как так? 200 рублей мараться не стал? Такса у него другая наверное была? В этой схеме интересно, что свидетель работал у Мирошник, а жил типа в Спб и на работу с работы мотался меж двух Столиц. Всех приспешников Матвеева, Мирошник, Бондарчука надобно отправлять на "заслуженный отдых", хватит по верховодили.
кенгуру
2021-11-25 09:32:41
где посадки?
Клещ
2021-11-25 08:24:56
Полностью признал и раскаялся, значит получит реальный срок. А Лучин не признал и не раскаялся-получил условку.
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