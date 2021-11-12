Дело обвиняемого в даче взятки хозяина ТЦ «Ягуар» Гусейна Мамедова передали другому судье

В Карелии уголовное дело предпринимателя Гусейна Мамедова начала рассматривать судья Петрозаводского городского суда Марина Носова.

23 ноября судья Петрозаводского городского суда Марина Носова начала рассматривать резонансное уголовное дело предпринимателя Гусейна Мамедова, 1966 года рождения. Она сменила Екатерину Хомякову, которая в ближайшее время может перейти на работу в Верховный суд Карелии.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

На первом заседании суда после прочтения прокурором обвинительного заключения, судья Марина Носова спросила Гусейна Мамедова, признает ли он свою вину. Коммерсант ответил, что полностью признает и раскаивается. После этого судом были исследованы письменные материалы дела и на этом судебное заседание закончилось. Продолжение процесса запланировано на 15 декабря.

Защищает Гусейна Мамедова адвокат Павел Гравченков, гособвинитель – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Карелии Максим Геньба.