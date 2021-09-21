День народного единства россияне готовятся провести на юге Карелии

Лахденпохья вошла в число самых популярных направлений для отдыха в начале ноября.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть на четыре дня в начале ноября.

В 2021 году россияне отдыхают на 4 ноября, День народного единства, четыре дня ― с 4 по 7 ноября.

В число самых популярных городов для поездок на ноябрьские выходные, помимо Санкт-Петербурга, Кисловодска, Казани, Ялты, Сочи, Калининграда, Москвы, Великого Новгорода и Ростова-на-Дону вошел также карельский город Лахденпохья.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё на ноябрьские праздничные выходные от 2 до 10 ночей и тратят от 1,7 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже — в Великом Новгороде.

Отдых в Лахденпохье также является одним из самых дорогих — за сутки отдыха туристы оставят в Приладожье около 5 тысяч рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 4 по 7 ноября 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий на День народного единства:

Санкт-Петербург — 2708 ₽ / 5 ночей *

Кисловодск — 1748 ₽ / 10 ночей

Казань — 4830 ₽ / 3 ночи

Ялта — 1764 ₽ / 9 ночей

Сочи — 2287 ₽ / 8 ночей

Калининград — 1673 ₽ / 6 ночей

Москва — 4248 ₽ / 2 ночи

Великий Новгород — 5945 ₽ / 2,5 ночи

Лахденпохья — 4800 ₽ / 2 ночи

Ростов-на-Дону — 1900 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха