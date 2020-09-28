День Открытых Дверей в ЖК "Симфония"

24 сентября сотрудники строительной компании "Век" провели День открытых дверей, приуроченный к завершению строительства жилого комплекса "Симфония".





Гости смогли лично оценить все преимущества жилого комплекса. Прежде всего, современную закрытую от машин дворовую территорию с прогулочными дорожками, дизайнерской уличной мебелью и ландшафтным дизайном. Яркое безопасное покрытие детской площадки, разнообразные игровые комплексы, тренажеры – каждый найдет себе занятие по душе. Что особенно важно: территория полностью огорожена и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Автоматизированная система контроля доступа позволяет попасть на территорию только его жителям и их гостям.





Одновременно статусным и уютным комплекс делает уникальная архитектурная подсветка фасадов и внутренних элементов дворовой территории. Выгодно выделяя ЖК "Симфония" в вечернее время, она произвела на гостей мероприятия сильное впечатление.





Особый интерес вызвал современный автоматизированный подземный паркинг, без которого, сегодня, сложно представить жизнь в новостройке. Собственное место в подземном паркинге – это удобно для вас, безопасно для вашего автомобиля и экономит драгоценное время.

В рамках мероприятия была проведена обзорная экскурсия по территории комплекса, продемонстрированы варианты планировок квартир, внутреннее благоустройство домов: холлы, этажи и лифты, современная IP-домофония, индивидуальные кладовые. Гости высоко оценили комфорт, безопасность и приватность жизни в новом жилом комплексе.

Никого не оставил равнодушным потрясающий вид на Онежское озеро и панораму города с верхних этажей 1 и 2 корпуса.

Если вы не смогли посетить наше мероприятие – записывайтесь на индивидуальную экскурсию по жилому комплексу "Симфония" по тел. 33-00-43

На правах рекламы