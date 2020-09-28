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День Открытых Дверей в ЖК "Симфония"

Новости. Экономика
13:00, 29 Сентября 2020
фото: © "Век"
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24 сентября сотрудники  строительной компании "Век" провели День открытых дверей, приуроченный к завершению строительства  жилого комплекса "Симфония".



Гости смогли лично оценить все преимущества жилого комплекса. Прежде всего,  современную закрытую от машин дворовую территорию с прогулочными дорожками, дизайнерской уличной мебелью и ландшафтным дизайном. Яркое безопасное покрытие детской площадки, разнообразные игровые комплексы, тренажеры – каждый найдет себе занятие по душе.  Что особенно важно: территория  полностью огорожена и находится под круглосуточным видеонаблюдением.  Автоматизированная система контроля доступа позволяет попасть на территорию только его жителям и их гостям.

Одновременно статусным и  уютным комплекс делает уникальная архитектурная подсветка фасадов и внутренних элементов дворовой территории. Выгодно выделяя ЖК "Симфония" в вечернее время, она   произвела  на гостей мероприятия сильное впечатление.

Особый интерес вызвал современный автоматизированный подземный паркинг, без которого, сегодня, сложно представить жизнь в новостройке. Собственное место в подземном паркинге – это удобно для вас, безопасно для вашего автомобиля и экономит драгоценное время.

В рамках мероприятия была проведена обзорная экскурсия по территории комплекса, продемонстрированы варианты планировок квартир, внутреннее благоустройство домов: холлы, этажи и лифты,  современная IP-домофония, индивидуальные кладовые. Гости высоко оценили комфорт, безопасность и приватность жизни в новом жилом комплексе.

Никого не оставил равнодушным потрясающий вид на Онежское озеро и панораму города  с верхних этажей 1 и 2 корпуса.

Если вы не смогли посетить наше мероприятие – записывайтесь на индивидуальную экскурсию по жилому комплексу "Симфония" по тел. 33-00-43

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