День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне отмечается 11 декабря

В этот день в 1994 году началась первая Чеченская война.

Сегодня, 11 декабря — День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике.



В этот день в 1994 году федеральные войска были направлены в Чечню для принятия мер по восстановлению конституционного порядка, напомнили в паблике Пудожского района Карелии.

Именно тогда началась первая Чеченская война, которая унесла жизни тысяч людей.



«Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись мест боевых действий. Наш долг чтить тех, кто вернулся с той злополучной войны, рискуя жизнью, отстоял стабильность и мир, показав пример мужества, силы духа», — написали в источнике.