День правовой помощи детям пройдет в Петрозаводске

Дети и их родители, опекуны смогут получить квалифицированную помощь в Юридической клинике ПетрГУ.

В среду 20 ноября Юридическая клиника Петрозаводского государственного университета совместно с уполномоченным по правам человека в Республике Карелия Бойченко Ларисой Дмитриевной проводит прием граждан в рамках Всеросийског дня правовой помощи детям (и их родителям).

Дети и их родители, опекуны (попечители) смогут получить квалифицированную юридическую помощь по вопросам защиты прав детей, материнства и детства. Дети-сироты, дети-инвалиды, их законные представители, лица из числа детей-сирот, лица, желающие принять на воспитание в свою семью детей, и другие заинтересованные граждане приглашаются на прием к юристу по адресу: г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.29, каб.103, с 9.00 до 18.00 часов.

Также рассматриваются обращения граждан по любым иным вопросам, связанным с оказанием бесплатной юридической помощи.