День знаний с "РКС-Петрозаводск": на площади Кирова работала "Лаборатория H2O"

В понедельник на площади Кирова "РКС-Петрозаводск" приоткрыли дверь в мир коммунальной жизни.

Праздник для школьников "Первоклассная академия" собрал в одном месте множество интерактивных площадок для ребят, такое событие не смогли пропустить и "РКС-Петрозаводск". Школьникам показывали опыты по определению жесткости воды - цветные реакции, как всегда, не могли остаться незамеченными и собирали толпы ребятишек.

Начальник испытательной лаборатории контроля качества воды Андрей Платонов разрешал ребятам, проявившим особый интерес к химическим реакциям, даже самостоятельно поработать с реагентами. В этом году на интерактивной площадке школьники могли сфотографироваться в кабине новой вакуумной машины АО "ПКС-Водоканал".

Для ребят проводились различные соревнования: команды на скорость закручивали задвижки и устраняли повреждение (конечно же, вымышленное) на сетях, пытались "укротить" огромные рукава пожарного гидранта и тренировали свой глазомер в конкурсе "Глаз-алмаз", где на глаз нужно было отмерить определенное количество воды.

В "Лаборатории H2O" можно было проверить свою смекалку – беспроигрышная викторина от "РКС-Петрозаводск" привлекла не только детей, но и их родителей. Ощущение праздника не покидало школьников целый день: шары, веселые конкурсы, подарки, увлекательные истории о работе в водоканале – все это помогло сделать День знаний особенным и запоминающимся!

На правах рекламы