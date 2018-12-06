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Новости. Экономика
11:21, 06 Декабря 2018
фото: pxhere.com

Денег бюджетникам на зарплаты хватит, заявляет Минфин

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Министерство финансов Карелии не видит оснований для опасений, что в 2019 году в муниципальных бюджетах не хватит средств на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента глава Минфина Елена Антошина. Она отреагировала на выступление депутата Андрея Рогалевича, который рассказал о финансовых трудностях Сегежского района, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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User
2018-12-06 11:56:01
Денег на зарплаты бюджетникам хватит, потому что зарплаты будут на уровне прожиточного минимума.
Иван Иванов
2018-12-06 11:25:07
Лучше бы не хватило им денег , хоть задумались бы о смысле жизни и думать начали на выборах кого , куда и как избирают .
User
2018-12-06 11:57:55
Иван Иванов, они не избирают, а вбрасывают и каруселят, а потом льют крокодиловы слезы.
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