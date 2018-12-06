Денег бюджетникам на зарплаты хватит, заявляет Минфин

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06.12.18 13:26
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Министерство финансов Карелии не видит оснований для опасений, что в 2019 году в муниципальных бюджетах не хватит средств на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций.
Об этом сообщила сегодня на заседании парламента глава Минфина Елена Антошина. Она отреагировала на выступление депутата Андрея Рогалевича, который рассказал о финансовых трудностях Сегежского района, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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