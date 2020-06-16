Деньги кончились, бизнесу в Карелии перестали давать "антикризисные" кредиты на зарплату

Предприниматели в Карелии получают 100%-ные отказы от банков в предоставлении льготных кредитов, которые им были обещаны для выплаты зарплаты сотрудникам.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Речь идет о федеральной программе кредитования, принятой для господдержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Банки выдают кредиты под 2% работодателям, чтобы они могли выплатить зарплату сотрудникам. А убытки банков компенсируются за счет федерального бюджета в пределах денежных лимитов, установленных правительством. "Появилась очень серьезная проблема по двухпроцентному кредиту, поскольку очень много отказов для субъектов предпринимательской деятельности. Они пошли за этими кредитами, которые выдаются на заработную плату, и практически 100% получают отказ. Менеджеры (банков – прим. ред.), когда работают с клиентами, они говорят о том, что закончились лимиты и соответственно кредитов, скорее всего, не будет в ближайшее время", - сказала Гнетова. Она попросила прокомментировать эту проблему управляющего Национального банка по Республике Карелия – отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадима Чекана. Что он ответил, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".