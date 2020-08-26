Деньги на доплаты педагогам за классное руководство заложат в бюджет Петрозаводска

Администрация Петрозаводска подготовила проект изменений в бюджете города, согласно которым будут предусмотрены ассигнования на доплаты педагогам за классное руководство.

Согласно документу, на 2020 год закладывается сумма в размере 51,8 млн рублей, на 2021 год – 160 ,1 млн рублей, на 2022 год – 162, 1 млн рублей.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк пообещал, что учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".