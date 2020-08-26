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Деньги на доплаты педагогам за классное руководство заложат в бюджет Петрозаводска

Новости. Общество
14:36, 27 Августа 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Администрация Петрозаводска подготовила проект изменений в бюджете города, согласно которым будут предусмотрены ассигнования на доплаты педагогам за классное руководство.

Согласно документу, на 2020 год закладывается сумма в размере 51,8 млн рублей, на 2021 год – 160 ,1 млн рублей, на 2022 год – 162, 1 млн рублей.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк пообещал, что учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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АК
2020-08-27 15:33:56
"учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой"

Понятно, а то ведь придется еще и районные/северные на него начислять, да и на расчете отпускных скажется в пользу учителя. А так, 5000 получил, налогов 650 с них отслюнявил и готово.
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