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"Деньги на срочные нужды": Парфенчиков похвалил государственный Фонд кредитования

Новости. Экономика
11:50, 25 Декабря 2020
фото: Юрий Осетров/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков дал высокую оценку деятельности государственного Фонда по содействию кредитованию, который выдает займы малому и среднему бизнесу.

Об этом губернатор написал на свой странице Вконтакте.

"В ТОП-5 самых высокоэффективных гарантийных организаций России входит карельский Фонд по содействию кредитованию. Он помог уже нескольким сотням предпринимателей республики", - написал глава республики.

Он назвал основные преимущества кредитования в Фонде.

"Представителям малого и среднего бизнеса часто нужны деньги на срочные нужды...Получить заем в Фонде не только проще, но и значительно быстрее", - отметил Парфенчиков.

За что он похвалил Фонд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-25 12:21:41
Что же не похвалить свой фонд, однако.
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