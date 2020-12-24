"Деньги на срочные нужды": Парфенчиков похвалил государственный Фонд кредитования

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал высокую оценку деятельности государственного Фонда по содействию кредитованию, который выдает займы малому и среднему бизнесу.

Об этом губернатор написал на свой странице Вконтакте.

"В ТОП-5 самых высокоэффективных гарантийных организаций России входит карельский Фонд по содействию кредитованию. Он помог уже нескольким сотням предпринимателей республики", - написал глава республики.

Он назвал основные преимущества кредитования в Фонде.

"Представителям малого и среднего бизнеса часто нужны деньги на срочные нужды...Получить заем в Фонде не только проще, но и значительно быстрее", - отметил Парфенчиков.

За что он похвалил Фонд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".